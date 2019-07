Météo de ce lundi: sec, mais trop frais pour la saison

C'est encore un ciel bien chargé qui nous attend ce lundi, mais il fera sec. Au fil des heures les éclaircies devraient commencer à percer, et ce, à partir du sud du pays. Ce qui caractérisera cette journée, c'est la fraîcheur des températures qui resteront sous les normales de saison. On atteindra 16° sur l'Ardenne, 17° en bord de mer, et à peine 18 à 19° en moyenne dans les autres régions. Le vent de nord, modéré accentuera l'impression de fraîcheur. Le soir, le ciel se dégagera.

De mieux en mieux au fil des jours

On gagne quelques degrés de jour en jour - © RTBF KEYWALL

Demain, les nuages resteront un peu plus nombreux sur le nord du pays, mais le soleil gagnera du terrain. Les températures remontent enfin : 19 à 22 et localement 23°. Confirmation d'un temps estival mercredi avec un soleil généreux et des maxima de 22 à 25°. Un degré de plus est envisageable jeudi avec un ciel qui se couvre à nouveau par l'ouest, ce sera suivi de très faibles pluies jeudi en fin de journée et la nuit suivante. Vendredi, encore un faible risque d'averse sur les reliefs, mais retour d'un temps sec, maxima de 22 à 26°.