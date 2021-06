Météo de ce lundi : risque d’averses orageuses surtout le matin

La météo - 28/06/2021 Les prévisions en Belgique

Ce matin, le ciel sera très nuageux sur l’ensemble du territoire avec des averses qui remonteront progressivement de France. Ces averses seront parfois orageuses, notamment sur une majeure partie centrale de notre pays. L’ambiance sera lourde assez rapidement et en fin de matinée on attend 18 à 19°C en Ardenne et au littoral et 20 à 22°C partout ailleurs.

© RTBF - DREAMWALL L’après-midi, le ciel sera changeant avec un risque d’averses un peu partout. Ces averses prendront parfois un caractère orageux, surtout sur l’ouest de notre pays, et elles pourraient aussi être accompagnées de fortes rafales de vent. Mais il y aura tout de même de belles éclaircies entre les averses. La chaleur ne nous quittera pas encore avec des valeurs maximales de 24°C près du bord de mer, 26 à 27°C sur les reliefs, 28 à 29°C sur le centre et le sud du royaume et jusqu’à 31°C en Campine. L' Institut Royal Météorologique a d’ailleurs émis un avertissement jaune concernant les orages pour toutes les régions de notre pays.

Dans le courant de la soirée et de la nuit, une nouvelle dégradation orageuse est attendue. Les orages pourraient être localement assez intenses. Les minima ne descendront pas en dessous de 14 à 17°C.

Toujours de l’instabilité pour les prochains jours

Demain matin, les averses resteront fréquentes partout, avec un risque d’orages en province de Namur. Ensuite, l’instabilité se généralisera l’après-midi et ces averses pourront donc prendre un caractère orageux, avec parfois de fortes rafales de vent et de la grêle. Les maxima varieront entre 19 et 24°C. Mercredi s’annonce de nouveau très instable avec un risque d’orages sur toutes les régions. Les températures baisseront progressivement et ne dépasseront plus 17 à 22°C l’après-midi. Nous débuterons le mois de juillet avec encore des averses jeudi mais qui ne devraient plus être orageuses. Maxima de 19 à 24°C.