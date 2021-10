Une zone de pluie complètement affaiblie traverse le pays du nord vers le sud, cela se traduit temporairement par beaucoup de nuages et très localement quelques faibles bruines, mais ce n’est pas répandu. Sur le sud-est où le ciel est encore partiellement dégagé, les températures sont fraîches et le brouillard se forme par endroit. Entre beaucoup de nuages et des éclaircies assez ténues, c’est donc plutôt un ciel assez gris qui nous attend. Le vent restera faible à modéré de secteur nord à nord-ouest.

Après une matinée sommes toutes assez calme, peu de changement cet après-midi. On ne peut écarter localement quelques gouttes, essentiellement sur les reliefs de l’est, mais dans des quantités insignifiantes. Les températures seront de saison ce lundi, on attend 12 à 16°C.

Ce soir et la nuit prochaine , la couverture nuageuse restera épaisse et très localement, encore un peu de bruine est possible sur l’est du pays. Du coup, les températures seront moins froides que ce matin dans les vallées ardennaises. On attend des minima de 6 à 9°C.

Demain mardi, on va surveiller une zone de pluie un peu plus consistante mais qui, selon les derniers modèles, devrait d’abord concerner une bonne moitié est du pays en matinée avant de s’aventurer partout l’après-midi. L’activité pluvieuse augmentera l’après-midi. Le vent de nord-ouest sera modéré et les températures seront fraîches, on ne dépassera plus 9 à 13°C.

Mercredi, les nuages resteront nombreux sur notre région mais les averses seront plutôt rares, on attend 9 à 14°C avec un vent modéré de nord-ouest.

Jeudi, météo assez calme mais les nuages bas resteront nombreux sauf au littoral. A quelques bruines près, on peut parler d’un temps sec avec encore pas mal de nuages le matin et des éclaircies qui reviendront par la Flandre l’après-midi. On attend des températures de saison : 12 à 16°C. Le vent se renforcera légèrement en tournant vers le sud-ouest.

Vendredi, selon les derniers modèles, une zone de pluie devrait traverser la Belgique du nord vers le sud mais plutôt dans l’après-midi, il faudra bien sûr affiner ce timing. Les maxima afficheront 9 à 14°C.

A priori, dès samedi, c’est le retour de l’anticyclone et d’un temps calme pour tout le week-end. Les nuits redeviendront fraîches.