Météo de ce Lundi : retour du soleil

Ce matin, on note de la fraîcheur (des gelées faibles à modérées sur les vallées de l’Ardenne et des Fagnes). Très tôt ce matin, le ciel est déjà bien chargé uniquement sur l’extrême nord du pays tandis qu’ailleurs le ciel se dégage déjà bien. La journée devrait donc être ensoleillée et sèche. Un peu de grisaille va donc sévir temporairement sur le centre et le nord en début de matinée. Au fil des heures, le soleil s’imposera partout pour une journée agréable. Petit vent faible de secteur est et températures douces pour la saison, on retrouvera des sensations printanières. On attend 10°C à Botrange et Ostende, 11°C sur Gand, Anvers, Spa et St-Hubert, 12°C à Bruxelles et Virton, puis localement 13°C de Mons à Liège.

La nuit prochaine sous un ciel dégagé, les températures vont à nouveau replonger. Le gel au sol sera répandu, les minima sous abri iront de 0 à 2°C.