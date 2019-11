Météo de ce lundi: retour de la grisaille et des averses

Quelques éclaircies sont encore attendues ce matin le long des frontières de l’est mais de la pluie fera rapidement son apparition via le littoral. Le vent de secteur sud se renforcera pour atteindre 50-55 km/h en rafales à l’intérieur des terres et jusqu’à 65 km/h au littoral. Le mercure indiquera 2-3 degrés sur l’est du pays, 5-6 degrés ailleurs.

Le temps sera pluvieux sur une bonne partie du territoire durant l’après-midi, quelques flocons pourront éventuellement se mêler à la pluie sur les crêtes ardennaises. À l’arrière, un temps instable se profile et quelques averses seront toujours au programme. Le vent se maintiendra et les maxima seront limités à 3-4 degrés du côté de Spa et de St-Hubert, 6 degrés pour Namur, Charleroi et Arlon et 7-8 degrés ailleurs.

La zone pluvieuse s’évacuera dans le courant de la nuit mais des averses et giboulées lui succèderont. Elles concerneront l’ensemble du territoire et seront entrecoupées d’éclaircies. On attend 1 degré du côté de Marche-en-Famenne, 2 degrés à Arlon et 3-4 degrés ailleurs.

Demain, mardi, le temps sera partagé entre nuages et éclaircies en matinée avec une tendance à la grisaille. Des averses éclateront dans la plupart des régions, on attend des giboulées au-dessus de 400-500m d’altitude. À 10h, le mercure donnera 1 degrés en Ardenne et jusqu’à 6 degrés à la côte. Retour d’un temps plus sec sur l’ouest puis le centre du pays durant l’après-midi avec des éclaircies un peu plus larges. Ailleurs, des averses sont toujours au menu. Les maximas plafonneront entre 2 degrés sur l’est du territoire, 5-6 degrés dans le centre et 8 degrés à Ostende.

On profitera d’un temps sec mercredi. La grisaille dominera en matinée et en début d’après-midi mais les éclaircies s’élargiront ensuite avec des maxima compris entre 3 et 9 degrés.