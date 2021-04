Météo de ce lundi : retour d'un temps plus humide

Le ciel sera nuageux et assez lumineux ce matin avec déjà quelques averses des Hautes-Fagnes à la Campine. Le temps restera sec sur les autres régions. En fin de matinée, les thermomètres afficheront 7 à 8°C sur les hauteurs, 9 à 10°C dans le sud, le centre et le nord du pays.

Les conditions deviendront plus instables dans l’après-midi et les averses progresseront sur une majeure partie du territoire. Elles pourraient d’ailleurs prendre un caractère orageux par endroits. Les averses seront moins fréquentes le long de la frontière française et au littoral. Nous retrouverons enfin des valeurs normales pour la saison, ce qui n’était plus arrivé depuis le 1er avril, avec des maxima de 10 à 11°C attendus sur les reliefs, 12°C à la côte, 13 à 14°C aux environs de Virton et le long du sillon Sambre et Meuse, 15°C à Bruxelles et du côté de Tournai.

En cours de soirée et de nuit, retour progressif d’un temps sec partout. Des nuages bas, voire localement des bancs de brouillard, se formeront au nord du sillon Sambre et Meuse. Il fera frais mais il n’y aura pas de gelées et les minima descendront entre 2 et 5°C.