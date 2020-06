Météo de ce lundi : retour d'averses par le nord

Ce matin, les nuages seront un peu plus nombreux au nord plutôt qu'au sud du pays. D'ailleurs déjà en matinée quelques averses pourraient déjà se former sur le nord de la Flandre tandis que le temps restera sec sur le sud. Dans le courant de la journée, les averses se déplaceront vers le centre puis aussi finalement vers le sud du pays. Le vent modéré de secteur nord à nord-ouest accentuera un peu l'impression de fraîcheur. On ne dépassera pas ce lundi 15 à 17°C. En fin de journée, il fera à nouveau sec, cette fois à partir du littoral. Les averses de la journée pourraient localement s'accompagner d'un coup de tonnerre mais ce sera limité.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps deviendra plus sec, il fera un rien moins venteux et la grisaille pourrait s'installer sur les reliefs et dans les vallées du sud. Les minima atteindront 8 à 10°C.

Indice électricité : dégradé ce lundi allant de faible sur l'extrême nord du pays à bon voire excellent en région arlonaise. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.