Cet après-midi la couverture nuageuse se densifie à nouveau temporairement. On ne peut exclure très très localement une averse isolée, mais d’une manière générale ce sera plutôt un temps sec aujourd’hui. Le vent est encore assez fort de secteur sud à sud-ouest avec des rafales de 40 à 60 km/h. Le ciel devrait se dégager cette fois complètement partout en toute fin de journée. Les maxima resteront assez doux, on attend 14 à 17 voire 18°C.

Ce soir et la nuit prochaine , le temps sera encore calme et sec la nuit prochaine et les minima redescendront entre 5 et 11°C entre l’est et l’ouest. Peut-être un peu moins dans les vallées exposées de l’est.

Demain mardi, journée en deux temps : d’abord sec au réveil mais dès 9h les premières pluies tomberont à partir du littoral pour ensuite se propager à toutes les régions. En matinée sur l’ouest puis l’après-midi sur le centre et l’est. Nous aurons donc encore quelques éclaircies sur le sud-est avant que le ciel ne se couvre. Le vent se renforcera à nouveau au passage de la pluie, on attend des rafales de 60 km/h de secteur sud-ouest. Les températures seront en baisse, pas plus de 12 à 16°C.

Mercredi, pas vraiment de répit avec une nouvelle zone de pluie qui cette fois descendra du nord vers le sud au fil des heures. On subira encore des rafales de vent jusqu’à 70 km/h en bord de mer, mais pas plus de 50 km/h à l’intérieur des terres. Ciel menaçant mercredi et temps plus frais avec des maxima de 9 à 14°C cette fois bien trop bas pour la saison.

Dès jeudi, nouveau changement de masse d’air avec un anticyclone qui va nous ramener un vent calme et un temps sec. Seule incertitude : la disparition des nuages bas. Les températures remonteront à peine jeudi : 12 à 16°C.

Vendredi, le soleil devrait s’imposer un peu plus avec une hausse des maxima : 15 à 18 ou 19°C.