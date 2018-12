Météo de ce lundi : retour au calme, il fait plus frais

Mis à part quelques averses (localement hivernales), surtout sur le flanc est du pays, on peut parler d'accalmie ce lundi avec un ciel qui sera plutôt bien dégagé sur l'ouest et le centre et aussi un vent bien moins fort que ce week-end. Peu de changement en cours de journée, les éclaircies seront généreuses du littoral jusqu'au centre, le ciel sera un peu plus menaçant de la région anversoise à la province de Liège. Quelques averses isolées sont possibles : pluie en plaine, neige fondante sur les reliefs. La masse d'air continue à se rafraîchir et les maxima ne dépasseront plus 4 à 8 ou 9° avec un vent d'ouest modéré et piquant.

La nuit prochaine

de manière tout à fait isolée, une averse hivernale est possible sur les reliefs, un peu de brouillard possible le long de la frontière française et un ciel plutôt étoilé ailleurs. minima de -1 à +4°.