Météo de ce lundi: retour à un temps plus sec pour toute la semaine

On peut enfin parler d'un retour au calme après ce week-end qui a été bien arrosé. C'est d'ailleurs un temps généralement sec et plutôt lumineux qui caractérisera notre semaine, à quelques détails près. Ce matin, le ciel se dégage en pas mal d'endroits, on note encore des nuages bas localement sur l'extrême sud. Le soleil devrait donc se montrer généreux sur le centre. Dès la matinée toutefois, des nuages plus abondants reviennent temporairement par le littoral où une petite averse pourrait être observée. La situation restera inchangée l'après-midi avec un soleil assez bien présent et un faible risque d'une averse près de la Côte. Le vent de sud-ouest soufflera de manière modérée ce lundi (rafales de 40 à localement 55 km/h). Les maxima atteindront 18 à 21°. Indice électricité : Avec une météo plus lumineuse, il sera bon à excellent partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h. La nuit prochaine, sous un ciel bien étoilé, les minima vont plonger entre 8 et 12°.

L'été reprend progressivement ses droits Dès mercredi, les températures (re) grimpent - © RTBF KEYWALL Demain, toujours pas mal de soleil malgré quelques nuages élevés sur l'est, puis des nuages bourgeonnants un peu partout. Le risque d'une averse locale sera limité à l'extrême ouest du pays. Le vent restera encore modéré de secteur ouest et les maxima resteront un peu en deça des valeurs de saison : 17 à 20 ou 21°. A partir de mercredi et jusqu'à la fin du prochain week-end, c'est une météo à nouveau estivale qui prend ses quartiers avec un soleil généreux, un temps sec et progressivement plus doux. On ira de 19 à 23° mercredi, 21 à 24° jeudi et 23 à localement 26° vendredi. Cela sera même encore un peu plus chaud samedi et dimanche.