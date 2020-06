Météo de ce lundi : quelques nuages sur le sud

La semaine qui débute sera marquée par un temps estival et de plus en plus chaud. En attendant, ce matin, la grisaille est encore localement présente sur le sud-est du pays. Il a plu cette nuit mais le temps et déjà redevenu sec partout. Le soleil va rapidement gagner du terrain depuis le littoral et le centre et concerner tout le monde en fin de matinée. Les températures seront encore très proches des valeurs de saison, on atteindra 19 à 22 ou 23°C.

Ce soir, sous un ciel étoilé, les minima descendront entre 9 et 12°C (moins dans les vallées ardennaises).

Indice électricité : malgré un peu de grisaille le matin dans le sud, l'indice sera excellent partout à la faveur d'un soleil généreux l'après-midi. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.