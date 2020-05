Météo de ce lundi : printanier

Ce matin , on retrouve donc un ciel bien dégagé et ensoleillé. Dans la logique de ces derniers jours, nous gagnerons encore deux ou trois degrés par rapport à ce dimanche, on attend 18°C en bord de mer, 19°C sur les reliefs et de 22 à 23°C ailleurs. Quelques nuages élevés seront observés en matinée. Pour l'après-midi, des cumulus se formeront et bourgeonneront localement mais l'impression sera estivale. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré.

Bouffée de chaleur jusqu'à jeudi

Nette remontée des températures - © RTBF KEYWALL

Demain, les températures évolueront peu : 21°C en Ardenne et 22 à 23°C ailleurs (24°C de Liège à la Campine), on gardera un temps sec et il pourrait y avoir temporairement un peu plus de nuages sur la moitié nord-est du pays, mais sans conséquence, il continuera à faire sec avec un vent faible à modéré qui tournera à nouveau au nord-ouest.

Mercredi, le vent faiblit mais il passe au nord, cela n'empêchera pas de retrouver une ambiance assez lumineuse, des maxima de 22 à localement 26°C. Les nuages seront un peu plus nombreux, mais sans conséquence.

Jeudi, jour de l'Ascension, la chaleur culminera entre 24 et 28°C. Le temps deviendra un plus lourd et même si le risque orageux est écarté, on notera davantage de nuages à partir de la frontière française en deuxième partie de journée.

Vendredi, le ciel sera plus mitigé, des averses seront possibles à partir de l'ouest du pays en deuxième partie de journée mais à priori assez faibles. Les températures baissent légèrement, on attend de 21 à 23 ou 24°C.

Samedi, changement de masse d'air, on ne devrait plus dépasser 14 à 18°C avec quelques averses en matinée sur le sud du pays. Le vent augmentera sensiblement de secteur ouest. L'impression sera donc nettement plus fraîche, même si dans l'absolu, on se situera à une degré seulement des valeurs de saison.

Dimanche, ambiance venteuse et ciel changeant, quelques averses à prévoir et maxima identiques à ceux de la veille.