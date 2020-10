Météo de ce lundi : plus sec et moins gris qu'hier

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, le temps sera sec et de moins en moins nuageux. Par contre, le temps sera couvert sur le sud-est du pays, avec un peu de bruine possible, et des averses tomberont sur le nord-ouest. Le vent s’orientera au secteur sud-ouest et soufflera en rafales de 50 à 60 km/h. Les températures en fin de matinée varieront entre 8 degrés à Saint-Hubert et 11 degrés sur le nord du territoire.

L’après-midi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. On attend quelques ondées sur la Flandre occidentale. L’ambiance restera venteuse. Le mercure sera en baisse et les maxima ne dépasseront plus 9 à 10 degrés sur le sud-est, 11 degrés dans les environs de Charleroi et Mons, et de 12 à 13 degrés sur les autres régions. On retrouvera donc des températures normales pour la saison.

La nuit prochaine, quelques averses éparses pourront localement se réactiver. Les minima seront compris entre 5 et 8 degrés.

Indice électricité : ce lundi, l’indice sera faible sur la moitié sud du pays, moyen sur la moitié nord et même bon à Ostende. L’heure à choisir pour valoriser la production électrique d’origine photovoltaïque se situera vers 13h, sauf à la côte où ce sera plutôt vers 11h.