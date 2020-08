Météo de ce lundi : plus nuageux et plus frais

Ce matin, le temps sera d’abord sec partout et assez nuageux, avec souvent plus de nuages sur la moitié nord que sur le Sud. Ensuite, quelques averses arriveront sur le nord-ouest du territoire et elles pourront prendre un caractère orageux. En milieu de matinée, les thermomètres afficheront de 15 degrés sur les hauteurs à 19 degrés sur le nord-est.

Cette zone d’averses orageuses se décalera l’après-midi vers le centre du pays et le temps redeviendra sec au littoral. Certaines régions du pays pourraient bénéficier de cumuls supérieurs à 10 ou 15 l/m². Les maxima seront en baisse et passeront sous les normales saisonnières : on attend 18 degrés en Ardenne, 19 degrés à la Côte, 20 à 21 degrés sur les autres régions.

La nuit prochaine, quelques averses seront encore possibles avant le retour d’un temps sec partout. Les minima iront de 9 à 12 degrés.