Météo de ce lundi: plus calme avec averses

Après un nouveau coup de vent hier en fin de journée, on peut parler d'un retour à un temps plus calme en cette fin de nuit. Mis à part quelques gouttes possibles localement en Gaume au lever du jour, c'est un temps sec qui s'installe ce matin avec à la clé de belles éclaircies sur l'ouest et le centre, par contre un ciel plus chargé sur le sud-est. Le vent a faibli un peu par rapport à ce dimanche mais on attend toujours des rafales possibles entre 60 et 80 km/h de secteur sud-ouest. En cours de journée, des nuages bourgeonneront et des averses vont commencer à se multiplier sur le pays, on exclut pas très localement un coup de tonnerre à la Côte. Il fera nettement moins doux qu'hier avec 7 à 11°C. Le vent accentuera l'impression de fraîcheur.

La nuit prochaine, les dernières averses quitteront le pays par l'est. les rafales de vent resteront d'actualité entre 50 et 60 km/h et les minima descendront entre 2 et localement 5°C. En Haute Fagne, quelques flocons de neige fondante seront possibles.

Indice électricité : Indice moyen à bon sur l'ouest, plutôt moyen à faible l'après-midi. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.