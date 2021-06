Ce matin, alors que nous entrons officiellement en été, , une zone de pluie s’évacue lentement du sud vers le nord du pays. Dans un premier temps, c’est donc la pluie qui nous attend au réveil, ensuite on retrouvera un temps progressivement sec à partir du sud en matinée puis sur l’ensemble des régions en cours d’après-midi. Cet après-midi, quelques averses se formeront sur le sud du pays mais il y aura aussi des périodes de temps sec. Localement, un coup de tonnerre pourrait ponctuer une averse en Ardenne ou en Lorraine belge. Les températures poursuivent leur fléchissent de jour en jour, ce lundi, on ne dépassera plus 16°C en bord de mer, 19 à 20°C sur les reliefs du sud et de l’est et 20 à 21°C dans le centre du pays, encore 22°C de Mons à Liège.

La nuit prochaine, retour d’une nouvelle zone d’averses à partir du sud du pays, ces ondées seront un peu plus conséquentes au fil des heures. Les minima seront en baisse : 10 à 14°C.