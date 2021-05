Après ce dimanche quasiment estival malgré des averses orageuses, ce lundi, retour à une situation plus instable et déjà un peu plus fraîche. On s’attend à de la pluie au réveil avec cette zone pluvieuse qui traversera assez vite ce matin le pays du sud vers le nord. C’est un ciel de traîne qui s’installera à l’arrière avec beaucoup moins d’averses l’après-midi mais le ciel restera dans l’ensemble partagé entre nuages mais aussi des éclaircies. Le vent de sud-ouest se renforce et les rafales approcheront 50 à localement 60 km/h. Côté température, par rapport à ce dimanche, ce sera la baisse, mais nous resterons dans une relative douceur avec des maxima de 14 à 19°C.

Demain mardi, en matinée, encore pas mal de nuages. Il y aura encore un risque d’averses sur le sud-est en matinée, puis l’après-midi des ondées localement orageuses pourraient se développer, mais cela ne sera pas généralisé. Les températures perdent un degré par rapport à ce lundi. Le vent faiblit et le ciel devrait se dégager lundi soir. Mercredi, météo plus calme et plus sèche, ce qui ne nous mettra pas à l’abri d’une averse mais assez localisée. Les températures, quasiment de saison, afficheront 12 à 16°C. Peu de changement pour jeudi avec une alternance d’éclaircies, de passages nuageux et de quelques averses. Pour l’instant, les prévisions à plus long terme sont un peu incertaines, le temps ne sera pas complètement sec. La seule certitude, ce sont les températures qui resteront généralement comprises entre 13 et 18 ou 19°C.