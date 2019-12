Météo de ce lundi : pluie faible et douceur

Ce matin, une zone de pluie, pas trop active va remonter du sud vers le nord du pays. Le ciel est couvert ou très nuageux et le vent, moins fort que ces derniers jours, est orienté au secteur sud à sud-est. Nous aurons donc un peu de pluie au sud du Sillon Sambre-et-Meuse puis sur le centre en matinée, l'après-midi, ce sera l'inverse : pluie sur le nord et retour d'un temps sec sur le sud et même le centre en cours d'après-midi. Il fait de plus en plus doux, les maxima afficheront 8 à 10°C.

Indice électricité : Cette journée de lundi sera fort nuageuse, l'indice sera donc faible. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe à 13h.

La nuit prochaine, la zone de pluie quitte le pays par le nord-ouest, temps sec partout ailleurs. Minima de 6 à 8°C.