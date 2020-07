Météo de ce lundi : pluie assez localement

Ce matin, on retrouve un ciel très nuageux sur le centre du pays avec à la clé un peu de pluie du Hainaut à la Campine. Cette zone de pluie affaiblie va lentement coulisser du centre vers le sud en perdant complètement de son activité. En cours de journée, les éclaircies reviendront par le littoral et l'ouest du pays, il continuera à faire nuageux sur le centre et le sud mais cela deviendra sec. Par rapport à ce week-end, c'est de l'air plus frais qui arrive sur nos régions. On attend encore 23°C en Gaume encore un peu privilégiée. On atteindra 18°C en Ardenne et 21 à localement 22°C dans le centre. Le vent de nord à nord-ouest sera modéré, il accentuera un peu l'impression de fraîcheur.

La nuit prochaine, le ciel va continuer à progressivement se dégager. Les minima seront assez frais puisqu'ils descendront entre 6 et 10°C. Quelques bancs de brume pourraient se développer localement en fin de nuit.

Indice électricité : Avec le retour d'éclaircies, ce sera excellent à la Côte et sur l'ouest, bon à très bon sur l'est et le sud. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.