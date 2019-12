Météo de ce lundi: plein soleil sur le pays

Nous terminons l'année avec une météo calme et anticyclonique. Cela se traduit donc par un ciel déjà bien dégagé et la perspective d'une journée ensoleillée. Toutefois, sous les étoiles, les minima ont bien chuté par endroit et il faudra donc patienter pour atteindre 6 à 8 ou 9°C. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest. A noter ce matin, une inversion de températures qui sont plus élevées sur les reliefs que dans le fond des vallées.

Peu de changement la nuit prochaine, avec dans un premier temps un ciel étoilé et des températures froides, toutefois, des nuages un peu plus nombreux. Minima de -3° dans l'extrême sud et de 0 à +2°C ailleurs.

Indice électricité : Cette journée de lundi sera lumineuse à souhait, l'indice sera donc excellent partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe à 13h.