Météo de ce lundi : plein soleil et beaucoup de vent

Ce matin, nous débutons une semaine qui sera marquée par le grand retour du soleil quasi omniprésent. Dès ce matin, le ciel sera complètement dégagé et le soleil brillera de tous ses feux tout au long de la journée. Le bémol du jour et du début de semaine, c'est le vent. Nous connaîtrons certes une météo ensoleillée à souhait mais le vent d'est souffle de manière soutenue, ce qui accentuera nettement l'impression désagréable de fraîcheur. C'est au soleil et à l'abri du vent que les sensations seront les meilleures. Les températures remontent peu à peu, on attend 15 à 17° sur les reliefs et une moyenne de 19 à 20°C dans le centre du pays. Les rafales de vent d'est approcheront 50 à 60 km/h.

La nuit prochaine sera étoilée, les minima iront de 4 à 9°C.

Indice électricité : Excellent en toutes régions ce lundi. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.