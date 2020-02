Météo de ce lundi: petite accalmie dans le vent et la douceur

Ciel gris pour démarrer cette semaine et ce lundi. On note encore de la pluie, essentiellement sur le sud et le centre du pays très tôt ce matin. Le vent soufflera encore assez fort se secteur sud-ouest et cet après-midi, on craint même quelques rafales de 60 à localement 90 km/h en bord de mer. En fin de matinée, il pleuvra moins avec de la bruine ou pluies très faibles. L'après-midi, toujours sous un ciel complètement bouché, une zone de pluie un peu plus active abordera l'ouest de la Belgique. Les températures resteront douces, les maxima afficheront 9 à 11 ou 12°C.

Vers un milieu de semaine plus hivernal

Demain matin, tandis que des éclaircies reviendront sur l'ouest et le nord, on notera encore temporairement de la pluie ou de la neige fondante sur le sud-est. Demain après-midi, les averses gagneront toutes les régions et sur les reliefs, on parlera de giboulée avec grésil et pluie mêlée. Les maxima ne dépasseront plus 5 à 9 voire localement 10°C.

La nuit de mardi à mercredi sera particulièrement à surveiller avec une limite pluie-neige qui descendra jusqu'au Sillon Sambre-et-Meuse. Les averses neigeuses pourraient provoquer un léger saupoudrage au-dessus de 200 à 300m et une petite accumulation de quelques centimètres sur les Fagnes. Quoi qu'il en soit, la prudence sera de mise mercredi matin.

Mercredi, dans l'air plus froid, on ne dépassera plus 0 à 6°C avec encore des averses hivernales entrecoupées d'éclaircies. La neige ne tiendra plus qu'au-dessus de 500 mètres d'altitude.

Jeudi, après un début de journée assez calme, les averses reprendront l'après-midi et l'on gagnera un degrés, maxima de 1 à 6 ou 7°C, il s'agira de giboulées encore neigeuses sur le toit de la Belgique.

Vendredi, après un début de matinée au sec, une nouvelle zone de pluie poussée par des vents soutenus nous ramènera un redoux : ciel gris, pluie partout et maxima de 6 à 10°C.