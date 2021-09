Le ciel va assez rapidement se couvrir d’ouest en est ce lundi. Une zone de pluie progresse vers notre pays et elle atteindra déjà le littoral et l’extrême ouest du pays avant 11h. Elle sera encore précédée de quelques éclaircies sur le sud-est après la dissipation de la grisaille de fin de nuit.

Ce soir et la nuit prochaine , encore des averses en début de soirée sur l’est du pays, ensuite une accalmie se confirme en toute région avec un retour au sec. En fin de nuit le ciel se dégagera assez bien et les minima seront assez frais : 6 à 10°C.

Demain mardi, nous bénéficierons d’une belle accalmie entre deux zones de pluie. Après la dissipation de la grisaille matinale, les éclaircies devraient encore être larges. Ce sera finalement la journée la plus agréable de cette semaine puisque nous devrions combiner luminosité et douceur avec des maxima de 14 à 19°C et un vent nettement plus faible qu’aujourd’hui.

La zone de pluie suivante devrait nous atteindre en fin de nuit de mardi à mercredi et mercredi matin, elle traversera le pays d’ouest en est, le vent se renforcera à nouveau et on ne dépassera plus 13 à 16°C.

Jeudi et vendredi, nouveau retour au calme, l’anticyclone devrait nous protéger mais le littoral ne sera pas à l’abri d’averses aussi bien jeudi que vendredi, parc contre le temps devrait rester sec ailleurs dans le pays. Un peu de fraîcheur attendue jeudi : 12 à 15°C et regain de douceur vendredi avec 15 à 18°C.