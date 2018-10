Météo de ce lundi : on débute la semaine sous le soleil

Durant l’après-midi, quelques cumulus bourgeonneront sur l’Ardenne et le nord-ouest du territoire. Ils resteront sans conséquence et le soleil brillera largement sur l’ensemble du territoire. Le vent sera généralement faible à l’intérieur des terres et modéré au littoral. Les maximas seront en légère hausse par rapport à la journée de dimanche avec 14 degrés du côté de St-Hubert, 15 degrés pour Spa, 16-17 dans le centre du pays et jusqu’à 19 degrés pour Arlon.

Le soleil restera bien présent cette semaine

Le soleil restera bien présent cette semaine - © KEYWALL

Demain, mardi, nous débuterons la journée sous un ciel plus nuageux même si le soleil sera bien présent. Durant l’après-midi, il reprendra à nouveau une large place sur le pays et les nuages se feront bien plus discrets. Le mercure affichera de 18 à 22 degrés.

Même programme pour mercredi : du soleil attendu du matin au soir, avec tout au plus quelques rares nuages. Le thermomètre donnera de 21 à 25 degrés. Le temps sera toujours agréable jeudi avec un ciel plus couvert sur l’ouest du pays que sur l’est. Les passages nuageux seront plus nombreux vendredi. Le mercure restera stable et trop élevé pour la saison.