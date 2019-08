Météo de ce lundi : nuages et températures de saison

Des averses sévissent par endroits en début de matinée sur l’extrême nord-est de la province de Liège.

Une fois ces précipitations complètement décalées vers l’Allemagne après 08 heures, le temps sera sec dans l’ensemble ce lundi. Sous un voile nuageux qui va devenir de plus en plus épais à partir de l’ouest du pays en raison de l’arrivée d’une petite perturbation qui donnera surtout ces nuages plus denses sur toutes les régions l’après-midi. Maxima en légère baisse mais de saison, de 22°C sur les reliefs et à la mer, 24, 25°C ailleurs, voire 26°C dans la région d’Hasselt. Élément qui se fera sentir, le vent, avec des rafales de 35 à 55 km/h.

Un peu moins de vent la nuit prochaine, des températures de 12 à 16 °C et des nuages moins présents qu’en journée.