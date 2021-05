Météo de ce lundi : nouvelle journée douce et ensoleillée

Nous entamons cette nouvelle semaine sous un soleil présent depuis le lever du jour. Quelques nuages de beau temps se formeront sur les Hautes-Fagnes dans le courant de la matinée mais ils seront purement décoratifs. Les températures en fin de matinée seront déjà bien agréables et on attend 15 à 17°C dans le sud-est de notre pays, 18 à 19°C sur le centre et le nord.

© RTBF – DREAMWALL Cet après-midi, le ciel deviendra plus nuageux mais le soleil gardera l’avantage et nous conserverons cette impression de beau temps sur tout le territoire. Le ciel restera complètement dégagé dans le sud du royaume. Les maxima seront en légère hausse par rapport à hier et les thermomètres afficheront de 18 à 19°C sur les reliefs, 21°C dans l’extrême sud et au littoral, et 22 à 24°C partout ailleurs. Les températures seront donc un peu au-dessus des normales de saison.

En cours de soirée et de nuit, les nuages vont rapidement se dissiper pour laisser la place à un ciel complètement étoilé. Les températures minimales seront comprises entre 9°C sur les hauteurs et 12°C à la côte.

Changement de temps prévu pour jeudi

Demain, ce sera le premier jour de l’été météorologique et aussi la plus belle journée de la semaine en matière d’ensoleillement. La journée s’annonce pleinement ensoleillée du matin jusqu’au soir. Il fera même encore un peu plus chaud et les maxima atteindront 21°C sur les hauteurs et 24 à 25°C dans les régions centrales. Pas de grand changement pour mercredi si ce n’est que le ciel se voilera en cours de journée, mais l’ambiance restera tout de même bien lumineuse. Quelques orages pourraient déborder depuis la France sur le sud du pays en fin de journée. Les températures maximales seront encore en hausse et atteindront 23 à 27°C. Jeudi, les conditions météo risquent d’être plus instables et nous pourrions connaître un régime d’averses localement orageuses. Les maxima seront en baisse, compris entre 20 et 23°C.