Météo de ce lundi : neige et grand froid

Ce matin, l’air froid est déjà bien installé chez nous, le gel est déjà généralisé ce lundi matin. Il neige encore pas mal actuellement à l’ouest d’une ligne Chimay, Charleroi, Bruxelles. Prudence car les températures sont négatives partout. Le ciel restera très nuageux, un ciel de neige avec quelques flocons de neige poudreuse. En matinée, nous devrions retrouver une petite accalmie puis, l’après-midi, il neigera à nouveau un peu partout, mais sans doute un peu plus en Campine. Sur la journée, 2 à 5 cm de neige sont envisageables. Les températures ont poursuivi leur chute ? Cet après-midi, il n’y aura plus guère que la région de Virton pour connaître +1°C, sinon, ce sera -1°C à St-Hubert, -2°C de Charleroi à Liège, -3°C à Mons et Tournai, -4°C à Bruxelles et -6°C dans la région d’Anvers. Le vent de nord-est sera modéré et piquant, il accentuera la sensation de froid. Clairement, ce lundi, n’utilisez votre véhicule que si vous en avez réellement besoin.

Vers une semaine glaciale

Neige attendue ce lundi - © Meteonews Ciel neigeux ce matin - © KEYWALL Le froid s'accentue à partir du nord - © Keywall

Ce matin, l’air froid est déjà bien installé chez nous, le gel est déjà généralisé ce lundi matin. Il neige encore pas mal actuellement à l’ouest d’une ligne Chimay, Charleroi, Bruxelles. Prudence car les températures sont négatives partout. Le ciel restera très nuageux, un ciel de neige avec quelques flocons de neige poudreuse. En matinée, nous devrions retrouver une petite accalmie puis, l’après-midi, il neigera à nouveau un peu partout, mais sans doute un peu plus en Campine. Sur la journée, 2 à 5 cm de neige sont envisageables. Les températures ont poursuivi leur chute ? Cet après-midi, il n’y aura plus guère que la région de Virton pour connaître +1°C, sinon, ce sera -1°C à St-Hubert, -2°C de Charleroi à Liège, -3°C à Mons et Tournai, -4°C à Bruxelles et -6°C dans la région d’Anvers. Le vent de nord-est sera modéré et piquant, il accentuera la sensation de froid. Clairement, ce lundi, n’utilisez votre véhicule que si vous en avez réellement besoin.

La nuit prochaine les chutes de neige vont diminuer et se concentrer sur le sud du Sillon Sambre-et-Meuse, le froid s’engouffre littéralement chez nous avec des minima de -4°C à Couvin, -5°C à Virton, -7°C à Virton et Spa, -9°C de Tournai à Namur, -10°C à Liège et -11°C sur Bruxelles Gand et Anvers.