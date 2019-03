Météo de ce lundi: moins de vent, moins de pluie et une météo un peu plus stable

Ce matin, nous sommes pris un peu entre deux feux : l’anticyclone des Açores au Sud et une dépression au Nord. Résultat : le temps va rester instable aujourd’hui encore. Ce matin, on commence avec de larges éclaircies sur l’extrême Nord du pays mais ailleurs, les nuages seront plus nombreux et on peut avoir localement, notamment en Ardenne, des giboulées.

Le temps va commencer à se stabiliser cette après-midi à partir du littoral avec de belles éclaircies et un temps plus sec globalement sur l’extrême Ouest du pays. Sur le reste du pays, le ciel restera plus chargé avec encore des nuages menaçants par moment et des giboulées. Il fera un peu frais pour cette période de l’année, on attend 4 à 6° sur les hauteurs et des 8 à 10° ailleurs.

Indice électricité : ce lundi, avec un dégradé nuageux, l'indice électricité sera également en dégradé: excellent sur l'Ouest, bon dans le centre et moyen sur l'Est. Le créneau horaire à viser pour valoriser l’électricité d'origine solaire sera entre 13 et 14h.

La nuit prochaine

Les éventuelles dernières giboulées vont cesser dans le courant de la soirée. Le ciel va ensuite se dégager, les températures vont donc chuter : -5° à Elsenborn, -2° à St Hubert, 0° à Bxl, +3° à Zeebrugge.