Météo de ce lundi : météo estivale

L a nuit prochaine, le ciel sera encore dégagé sur le sud-est, par contre des nuages seront déjà plus nombreux sur l'ouest et particulièrement le littoral. Les minima feront le grand écart : 7° dans les Fagnes, 11 à 13°C partout ailleurs.

Ce matin , la situation météo est calme et le ciel est bien dégagé. Le soleil sera donc généreux dès le début de la matinée. Tout au plus quelques voiles de nuages élevés seront observés près du littoral, mais sans conséquence. Dans le courant de la journée, des nuages de beau temps bourgeonneront mais cela n'empêchera pas le temps de rester sec, même si les nuages prennent un peu plus d'importance en fin de journée. Les températures continuent à progresser par rapport à ce week-end, on attend 21 à 23 ou 24°C. Le vent sera faible et s'orientera au secteur nord-ouest.

Météo de ce lundi : estivale et sans excès - © KEYWALL

Retour de faibles pluies dès demain

Demain matin, le ciel continue à se couvrir d'ouest en est, il commencera à pleuvoir assez vite au littoral, ces faibles pluies arriveront en début de matinée sur le centre mais mettront la journée pour n'arriver en Gaume qu'en fin d'après-midi voire début de soirée. Cette zone de pluie faible ramène de l'air plus frais, on ne dépassera plus 16 à 18°C (exception faite de l'extrême sud où l'on atteindra encore 20°C).

Mercredi matin, encore quelques gouttes en début de matinée sur le sud-est, puis retour d'un temps sec mais encore fort nuageux. Les éclaircies reviendront progressivement d'ouest en est. Il fera frais : pas plus de 15 à 18 ou 19°C. On reste donc 3 à 4°C sous les valeurs de saison.

Jeudi, les nuages resteront nombreux sur l'ouest du pays, le long de la frontière française, les éclaircies seront un peu plus présentes sur le centre et l'est, les maxima remontent lentement : 17 à 20°C. Localement, une averse isolée n'est pas exclue sur l'ouest ce jeudi, mais faible.

Vendredi, les éclaircies gagneront un peu de terrain, il fera sec et les températures colleront enfin aux valeurs de saison : 19 à 22 ou 23°C.

Le week-end s'annonce estival avec un soleil généreux : 22 à 25 ou 26°C samedi et de 25 à 27° ou 28°C pour la journée de dimanche.