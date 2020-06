Météo de ce lundi : météo en deux temps

Ce matin, le ciel est très nuageux avec une faible zone pluvieuse qui traverse assez rapidement notre pays en début de matinée d'ouest en est. Très temporairement un coup de tonnerre n'est pas exclu. Dès l'avant-midi, nous reviendrons déjà à un temps sec progressivement partout. Cet après-midi, on parlera d'un temps variable sur nos régions avec de belles éclaircies entrecoupées de nombreux passages nuageux. Le soleil pourrait se montrer un peu plus généreux sur l'extrême sud du pays ainsi que sur l'extrême ouest de nos régions. Le vent d'ouest à sud-ouest se renforce ce lundi et on attend des rafales de 50 km/h localement (70 km/h possibles au littoral). Les températures continuent à baisser de jour en jour, nous ne devrions plus dépasser 17 à 20 ou 21°C.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec avec de larges éclaircies, les minima redescendront entre 8 et 12°C.

Indice électricité : le soleil jouera à cache cache avec les nuages, néanmoins l'indice restera bon à excellent. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.