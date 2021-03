Météo de ce lundi : lumineux le matin, plus nuageux ensuite

Cette matinée s’annonce bien lumineuse après la dissipation des derniers bancs de grisaille et de brume. Il peut y avoir aussi du givre à certains endroits puisque les températures sont négatives sur une majeure partie du pays au lever du jour. Les températures deviendront à nouveau positives partout au fil des heures et en fin de matinée les thermomètres afficheront 1 à 3°C dans le sud-est du territoire, 4°C le long du sillon Sambre et Meuse, et 5 à 6°C plus au nord.

Cet après-midi, les nuages seront de plus en plus nombreux et le ciel deviendra même généralement très nuageux mais le temps restera sec. Ça restera par contre plus lumineux près du bord de mer. Les maxima resteront toujours trop bas pour la saison, on n’attend pas plus de 3 à 5°C sur les hauteurs et à Virton, 6°C de Mons à Liège, 7°C à la côte et 8°C du côté de Tournai et de Bruxelles.

En cours de soirée et de nuit, le temps s’annonce plus perturbé avec l’arrivée d’une zone de pluie. On attend même quelques flocons en Ardenne. Les gelées se limiteront aux régions au-dessus de 500 m et les minima seront compris entre 0°C dans les Fagnes et 5°C à la côte.