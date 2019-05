Météo de ce lundi: les nuages rythmeront la journée

Le ciel restera bien nuageux ce matin sur une bonne partie du territoire même si quelques éclaircies sont attendues en début de matinée de l’est du Hainaut à la province de Luxembourg. Quelques averses circuleront également sur le nord du pays. Le vent restera sensible et le mercure indiquera 4 degrés pour Spa et St-Hubert, 7-8 degrés dans le centre du pays et 10 degrés au littoral.

Les nuages seront toujours bien présents cet après-midi sur l’ensemble des régions et les éclaircies plutôt timides. De faibles averses sont attendues de l’est du Hainaut à la Campine en passant par la province de Liège. Les maxima seront trop bas pour la saison mais stationnaires : 7-8 degrés attendus à Marche-en-Famenne et Spa, 10-11 degrés sur la plupart des autres régions et 12 degrés du côté de Gand.

L'indice électricité solaire: ce vendredi, nous aurons un indice généralement moyen sur l’ensemble des régions (faible du côté de St Vith et bon du côté de Chimay et d’Arlon). Le pic de luminosité se situera généralement vers 13h-14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Retour d’un temps calme et sec la nuit prochaine malgré une couverture nuageuse plutôt compacte. Les minima seront compris entre -1 et 5 degrés.