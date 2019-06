Météo de ce mardi: les éclaircies vont céder du terrain face aux nuages

Après une courte accalmie, une zone perturbée envahira notre pays par la Gaume la nuit prochaine et se répandra à tout le pays. Des pluies sont ainsi attendues sur l’ensemble des régions avec des minima compris entre 8 et 12 degrés.

Le ciel deviendra nuageux à très nuageux sur l’ensemble des régions dans le courant de l’après-midi. Quelques éclaircies sont possibles par endroit mais de petites averses circuleront également sur l’est du pays. Les maxima seront en nette baisse : on ne dépassera pas 14 à 16 degrés en Ardenne et au littoral, 17-18 degrés pour le centre du pays et 20 degrés en Campine.

Une fin de semaine agréable

Pas de mieux pour demain matin, le temps s’annonce pluvieux jusqu’à la mi-journée. Le temps redeviendra alors plus sec le long de la frontière française entre les provinces de Namur et Luxembourg. Durant l’après-midi, les dernières pluies concerneront la frontière hollandaise, à l’arrière les éclaircies se feront de plus en plus large même si quelques averses sont encore possibles. Elles pourront prendre un caractère orageux sur le centre et l’ouest du territoire. Les maximas seront compris entre 16 et 19 degrés.

Le vent soufflera jeudi mais le soleil devrait s’imposer sur une bonne partie des régions malgré un peu d’instabilité sur l’ouest. Les températures maximales seront comprises entre 18 et 21 degrés. Belle journée ensoleillée prévue pour la journée de vendredi avec des maxima en nette haute… en contrepartie des orages potentiellement violemment se développeront la nuit suivante.