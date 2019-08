Météo de ce lundi: le retour de quelques orages cet après-midi

C'est une semaine un peu chahutée qui débute. Ce matin toutefois, météo luminseuse et calme avec encore pas mal de soleil. Assez rapidement, des nuages vont se développer et le ciel va se couvrir dès la matinée par le littoral ou des averses pourraient déjà éclater dans l'avant-midi. Sur le centre et le sud, il fera sec jusqu'en début d'après-midi où la tendance aux averses augmentera avec un vent modéré d'ouest (rafales à 40 km/h), ces averses pourraient parfois prendre un caractère orageux. On attend de 5 à 10 litres d'eau par mètre carré en deuxième partie de journée (localement plus sous un orage). Les maxima culmineront entre 18 et localement 22° (Moyenne de 21° dans le centre).

Indice électricité : il sera bon partout aujourd'hui, même si le ciel s'assombrit l'après-midi. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h sur l'ouest et 15h sur le sud.

La nuit prochaine, les averses s'évacuent lentement par l'est où un dernier coup de tonnerre est possible. Minima de 8 à 11 ou 12°.