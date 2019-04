Météo de ce lundi: la situation s'améliore par rapport à ce week-end

Les nuages seront plus nombreux dans l’après-midi mais ils laisseront de la place pour les éclaircies et le temps restera sec. En milieu d’après-midi, le ciel commencera à se couvrir à parti de la frontière allemande. Côté températures : ça repart à la hausse par rapport à ce week-end. 13° en Ardenne, 14 à la mer et 16 à 17° sur les autres régions avec un vent de Nord qui se renforcera en fin de journée.

On commence la journée dans le brouillard dans de nombreux endroits mais ils sont un peu plus denses dans la province de Hainaut, le long de la frontière française. Ce brouillard devrait se dissiper partout d’ici la fin de la matinée et laisser place à un temps sec et généralement bien ensoleillé.

Les températures vont se maintenir dans les prochains jours

Demain matin, le ciel sera gris mais le temps globalement sec. Dans l’après-midi, la couche nuageuse va se morceler à partir de l’Est. On retrouvera plus de lumière qu’en matinée sur tout le pays. Le temps sera particulièrement lumineux sur les provinces de Liège et Luxembourg avec un thermomètre qui affichera de nouveau 13 à 14° sur les hauteurs et 15 à 17° ailleurs.

Mercredi, c’est une journée plus grise qui s’annonce. Des brouillards en matinée et un ciel assez chargé toute la journée. Malgré tout, le temps devrait rester sec et les températures se maintiendront entre 14 et 18°.