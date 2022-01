Météo de ce lundi : la pluie arrive

Ce lundi en début de journée, quelques averses sont possibles sur l’Ardenne et le sud-est, alors que le temps est plutôt sec et calme ailleurs sous un ciel nuageux. Le vent reste présent, entretenant encore une certaine douceur. Ce matin, on relève 5°C à 10°C des Hautes Fagnes à la capitale.

© Meteo News Cet après-midi, une perturbation très étendue et très active commencera à aborder la Belgique par la frontière française. Ciel couvert et pluies de plus en plus fréquentes. Il pleuvra de manière régulière en particulier du Hainaut à la Gaume et sur le sud de Namur (moins de gouttes vers Anvers et le nord). Le vent restera assez fort jusqu’à ce soir. Mercure stable, jusqu’à 11°C pour les maximas du jour.

Ce soir, la perturbation s’installe sur la Belgique et en particulier au sud du sillon Sambre-Meuse avec des pluies abondantes et parfois soutenues sur la Gaume. Entre lundi matin et mardi minuit, il pourra déjà tomber 2 à 15 mm d’Anvers à Namur et sans doute près de 20 mm du coté de Virton.

5 images © Meteo News

La pluie continuera de tomber demain

© Tous droits réservés Demain, mardi, temps agité à prévoir avec le passage d’une dépression très active. Pluie continue et temps maussade dès le matin avec du vent. Moins de pluie vers le nord. L’après-midi, les pluies s’évacuent par le Luxembourg mais pas d’amélioration en vue avec la mise en place d’un régime d’averses et le vent qui bascule de secteur nord nous amenant de l’air plus frais. Au total, de lundi matin à mardi soir, 20 à 50 L/m2 tomberont dans le sud-est du pays. Il fera en moyenne 8°C.

Temps restant perturbé et de saison pour le reste de la semaine, quelques flocons devenant possibles sur les hauteurs.

5 images © Meteo News