Météo de ce lundi : la grisaille va résister toute la journée

Les prochains jours : temps sec et en fin de semaine plus frais

Grisaille pour demain encore - © RTBF KEYWALL

Demain, 2019 débutera sous un ciel archi couvert. De faibles pluies s'installeront d'ouest en est. Même constat qu'aujourd'hui : la grisaille ira de pair avec la douceur, on attend 5 à localement 9°. Progressivement, mercredi, quelques belles éclaircies reviendront dès le matin, il fera un rien plus frais. Les maxima, en recul, ne dépasseront plus 2 à 7°. La tendance pour la fin de la semaine, c'est la persistance d'un temps sec et plus frais, les gelées nocturnes vont réapparaître et même s'étendre de jour en jour. Vendredi après-midi, nous ne devrions plus dépasser 1 à 5 ou 6°.

Indice électricité : Sous un ciel complètement plombé, il sera médiocre sur toutes les régions. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.