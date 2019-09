Météo de ce lundi: la Gaume plus chanceuse que les autres régions

Ce matin, c’est un dégradé nuageux qui se met en place sur le pays. Encore de belles éclaircies au Sud du Sillon Sambre et Meuse et plus on ira vers le littoral, plus le ciel sera chargé et on pourrait même déjà avoir quelques gouttes en Campine dans le courant de la matinée.

Les nuages vont gagner peu à peu toutes les régions ou quasiment dans le courant de la journée. C’est en Gaume que le soleil résistera le plus longtemps et ça va d’ailleurs se ressentir du côté des températures avec 23° prévus là-bas cet après-midi. On attend 18° dans les Hautes Fagnes et en Campine, 19° à la côte et à Liège et de 20 à 21° ailleurs avec de faibles pluies par intermittence.

Indice électricité :

Avec un dégradé nuageux, l'indice sera également dégradé; EXCELLENT à Arlon et Virton, BON à MOYEN sur le Centre et FAIBLE en Campine et à la mer. Le créneau à viser pour favoriser la photovoltaïque se situe entre 13h et 14h.

La nuit prochaine:

Le ciel restera très nuageux en première partie de nuit avec un peu de bruine possible encore sur l’Est du pays puis la couche nuageuse va se morceler à partir du littoral. On pourra avoir un peu de brume localement et les minima iront de 9 à 12°.