Météo de ce lundi: la chaleur s'affirme de plus en plus

La semaine qui débute sera marquée par la chaleur. Ce lundi, le soleil sera généreux partout sauf sur l'extrême ouest du pays où les nuages seront un peu plus nombreux. En cours de journée, des nuages de beau temps bourgeonneront sans conséquence un peu partout. Toutefois, sur l'ouest, le ciel sera plus chargé mais on restera au sec. C'est de l'air de plus en plus chaud qui débarque chez nous, c'est pourquoi les maxima seront encore en hausse. On attend 27° en bord de mer, 28 à 29° en Ardenne, 31° sur l'ouest, 32° dans le centre, et 33° de Liège à la Campine.

Indice électricité : excellent partout, et c'est parti pour quelques jours. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.



La nuit prochaine, les minima restent élevés : 16 à 20°.