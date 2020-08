Météo de ce lundi : la chaleur reste d'actualité

L’alerte rouge "Chaleur" émise par l’IRM est toujours en vigueur aujourd’hui.



Ce matin, on retrouvera une ambiance globalement ensoleillée, on aura cela dit par endroits la présence de nuages dans le ciel. Il n’est pas exclu qu’une averse se déclenche localement. Côté températures, en fin de matinée, on aura déjà 29 à 30 degrés sur la plupart des régions, 27 degrés à la côte.



Dans le courant de l’après-midi, on conserve le même type de temps, toujours le soleil qui domine le ciel mais les nuages vont provoquer des averses et des orages dans le sud-est du territoire, un risque qui pourrait s’étendre au reste du pays dans le courant de l’après-midi. Maxima de 33 à 34 degrés le long du sillon Sambre et Meuse, 35 à 36 degrés au nord du pays, 30 degrés au littoral et de 29 à 32 en Ardenne.



La nuit prochaine, retour à un temps sec et globalement peu nuageux les minima seront très souvent au-dessus des 20 degrés en seconde partie de nuit.