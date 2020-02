Météo de ce lundi: l'après-Ciara, à quoi s'attendre?

Après le déferlement de la tempête depuis hier soir, on garde ce matin une météo encore fort chahutée. Le vent a quelque peu faibli mais on est encore proches des rafales les plus fortes de la nuit. Ce matin, la situation se calme un peu plus sur l'ouest du pays où il fait un peu plus sec. Par contre, sur l'est, le centre et le sud, on note encore pas mal d'averses, parfois sous forme de giboulées. Des rafales de vent de 80 à 100 km/h sont encore envisageables en début de matinée et très localement une pointe à 110 km/h. Cet après-midi, la journée restera rythmée par les averses et le vent. On ira de 1 litre par m² sur l'ouest à 11 litres sur le sud-est. L'après-midi, les rafales de vent, encore fortes, diminueront tout de même légèrement, on ne "dépassera plus" 80 à 90 km/h. Côté températures, on atteindra 5 à 9 voire très localement 10°C.

La nuit prochaine, il fera plus sec sur l'ouest tandis que sur l'est et le sud, les averses prendront l'aspect de giboulées. Quelques flocons seront possibles sur le toit de la Belgique, les minima descendront entre 0 et 4°C. Les rafales de vent resteront comprises entre 70 et localement 90 km/h.

Indice électricité : Un peu plus d'éclaircies au littoral avec un indice bon, davantage de nuages sur le sud-est avec un indice faible. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.