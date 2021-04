Météo de ce lundi : l'air froid du Groenland arrive sur la Belgique

Cet après-midi, l'air froid continue de progresser sur le pays. Nous passerons à un régime de traîne et de giboulées avec un ciel changeant, entre brèves éclaircies et averses, parfois de grésil ou de neige au-dessus de 300 m (couche de 1 à 2 cm possible) en plaine et sur les hauteurs. Le vent soufflera à +- 60 km/h. Maxima après-midi : entre 0 et 5° au lieu de 14°. Le temps sera provisoirement plus calme et plus sec en soirée avec un ciel dégagé.

Au coucher du soleil, les températures vont plonger avec des minima de -4 à -1 sur la moitié sud du pays et de 0° à 3° sur la moitié nord. Attention au gel sur la route ce soir, cette nuit et demain matin. La nuit prochaine, on attend quelques averses neigeuses de Namur au Luxembourg avec une couche blanche attendue mardi au réveil.

Demain sera la journée la plus instable

Mardi matin, on restera dans des températures très basses (entre -4° à Saint-hubert, Botrange, 0° à Mons et 3° à Ostende) jusqu'à 11h du matin. Nous aurons quelques belles éclaircies par moment et davantage de giboulées sur tout le pays surtout en après-midi. Les maxima ne grimperont pas plus haut que -1° à 5° mais pourront plonger en cas de fortes giboulées. C'est à ce moment qu'il faudra rester encore plus prudent sur la route. On pourra avoir une couche de neige sur les hauteurs à plus de 400-500 m.

Temps plus calme attendu jeudi et vendredi.