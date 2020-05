Météo de ce lundi : gris le matin, éclaircies ensuite

Indice électricité : Grisaille le matin, ciel plus dégagé l'après-midi, l'indice sera bon à l'ouest, moyen dans le centre et bon également sur l'extrême sud. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

La semaine qui débute sera dans l'ensemble assez calme. Ce matin , il fait cependant bien gris, le ciel restera chargé toute la matinée, on reverra des éclaircies à priori en cours d'après-midi à partir de l'ouest. Sous cette couche nuageuse épaisse ce matin, un peu de bruine ou du crachin, voire de très faibles pluies sont possibles par endroit mais cela ne sera pas généralisé. L'après-midi, les éclaircies vont gagner du terrain, mais on gardera une poche de grisaille sur les provinces de Namur et de Liège avec encore une petite ondée faible possible. Les températures sont en baisse par rapport à hier avec seulement 11 à 13° sur les reliefs, 14°C en bord de mer 15 à 16°C sur le centre et l'extrême sud du pays. Le vent restera faible à modéré orienté au nord-est. A noter qu'en toute fin de journée, début de soirée, le ciel se dégagera complètement.

Météo baignée de soleil cette semaine

Soleil de retour dès mardi - © RTBF KEYWALL

Demain, le soleil nous attendra dès le matin, le ciel restera bien dégagé dans son ensemble, on aura des voiles de nuages d'altitude, mais rien de bien méchant, l'ambiance sera lumineuse. Malgré le retour du soleil, il continuera à faire frais demain, le vent de nord-est restera désagréable et vif. On attend 12 à 14°C sur les reliefs, 14°C en bord de mer et 15 à 16°C sur le centre, exactement comme aujourd'hui.

Mercredi, jeudi et vendredi se profilent comme des journées quasiment estivales : plein soleil et températures qui décollent littéralement.

Soleil et 17 à 20°C mercredi, soleil et 19 à 23°C jeudi. Soleil et nuages bourgeonnants vendredi et de 20 à 24°C. Tout au long de cette semaine, les nuits resteront fraîches, gare à de faibles gelées au sol par endroit.

A priori le ciel deviendrait plus nuageux samedi mais il ferait encore très doux : 20 à 23°C. Les premiers modèles météo prévoient une chute vertigineuse des températures dimanche avec des averses, voire des giboulées et un vent de nord soutenu qui s'installe. maxima de 10 à 12°C, pas plus. Mais à confirmer.