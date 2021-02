Météo de ce lundi : gris et humide partout

Le ciel restera bien gris l’après-midi avec peu d’espoir d’éclaircie. Des petites zones de faibles pluies continueront de circuler. Les quantités ne seront pas très importantes mais plusieurs cours d’eau restent tout de même en pré-alerte de crue , prudence si vous habitez près d’un cours d’eau. Les températures seront de saison avec des maxima de 4 à 5°C sur les hauteurs, 6 à 7°C ailleurs en Wallonie, et 5°C en région bruxelloise et au littoral.

Cette matinée se déroulera sous la grisaille. Toutes les régions seront concernées par des pluies généralement faibles mais assez fréquentes. Les températures seront de nouveau positives partout et les thermomètres afficheront en fin de matinée 2 à 5°C de Botrange à Virton, 6 à 7°C de Namur à Tournai, 5°C à Bruxelles et 4°C à Ostende.

Accalmie prévue jeudi

Demain matin, la perturbation pluvieuse, arrivée pendant la nuit, apportera de nombreux nuages et de fréquentes pluies, plus abondantes que la veille. Les précipitations auront tendance à faiblir sur l’ouest en cours d’après-midi. Le vent soufflera plus fort, en rafales de 50 à 60 km/h. Les températures varieront entre 2 et 5°C le matin et entre 7 et 12°C l’après-midi, il fera donc de nouveau très doux pour la saison.

Pas de changement pour mercredi : nous garderons un ciel bouché avec des pluies modérées et du vent toute la journée. La douceur sera encore bien présente et les maxima ne descendront pas en dessous de 7 à 11°C.

Le temps devrait devenir sec jeudi avec quelques éclaircies parmi les passages nuageux. Maxima en légère baisse : 5 à 8°C.