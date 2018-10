Météo de ce lundi : gris et froid

toujours beaucoup de nuages et cette fois des pluies plus soutenues, et, au-dessus de 400m d'altitude, de la neige fondante. Les minima descendront entre 2 et 4°.

La neige arrive par endroits demain

Dès mercredi, les températures remontent - © RTBF KEYWALL

Demain matin, les chutes de neige gagneront du terrain. Cela donnera avant midi : de la pluie en Flandre et dans le centre, de la neige fondante sur le sud du pays et une petite accumulation au-dessus de 400m d'altitude (3 à 8 cm possibles dans le Centre Ardenne). Le vent va se renforcer demain et 'après-midi, c'est de l'air un peu plus doux qui va revenir chez nous, la pluie reprenant le dessus partout en fin de journée. Les maxima seront atteints en fin de journée et afficheront 3 à 8°. Mercredi et jeudi, il fera plus sec et surtout plus doux. Le vent soufflera encore de manière modérée à assez forte (rafales jusqu'à 80km/h) . Maxima de 8 à 12° dès demain.



Indice électricité : sous les nombreux nuages, il restera faible, voire médiocre sur l'extrême sud. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.