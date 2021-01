Météo de ce lundi : faibles précipitations

Cet après-midi , peu de changement, sous un ciel qui reste bien gris, on pourrait encore observer quelques gouttes de bruine ou quelques flocons suivant l’altitude. Les maxima ne dépasseront pas 0 à -1° en Ardenne, par conte les valeurs resteront positives sur le centre et le nord du pays, on attend 2°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse et le centre, 3°C de Tournai à Anvers et 4°C sur le littoral. A noter ce lundi un vent modéré de nord-est qui accentuera un peu l’impression de fraîcheur.

Semaine hivernale en vue

Mardi, après une nuit où le gel se concentrera une fois de plus sur le sud du pays, nous devrions garder un temps sec et gris pour demain. Côté températures, peu de changements avec des valeurs de -1 à +3°C de l’Ardenne vers le littoral. Le vent de nord-est restera modéré.

Mercredi, on surveillera l’arrivée de quelques averses hivernales à partir du nord du pays, à priori, les quantités resteront faibles. Le vent basculera au nord, il sera faible et les maxima iront de 0 à 4°C .

Jeudi, mais ce sera à confirmer, passage d’une zone pluvio-neigeuse sur nos régions avec de la pluie en plaine et de la neige dès 200m d’altitude. Maxima de -1 à +3°C et nuits à nouveau plus froides, minima de -3 à 0°C.

Un temps sec et froid semble se profiler pour la fin de la semaine et le prochain week-end. Grosse incertitude sur la dissipation ou non de la grisaille, par contre les nuits vont devenir glaciales partout et le gel nocturne concernera toutes les régions, sauf le littoral.