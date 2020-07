Météo de ce lundi : encore venteux, progressivement nuageux

Ce matin, dans un premier temps, le ciel sera encore assez dégagé mais assez vite, des nuages commenceront à bourgeonner. Le ciel s'encombrera plus vite sur la moitié sud du pays, les éclaircies resteront larges sur l'ouest et le centre toute la matinée. Cet après-midi, peu d'évolution, entre éclaircies et nuages qui bourgeonnent on pourrait observer quelques averses sur l'extrême nord du pays à proximité avec la frontière hollandaise. Le vent de secteur nord-ouest est encore modéré à assez fort et il soufflera avec des rafales de 40 à 50 ou 60 km/h. L'impression de fraîcheur sera bien là puisque les maxima ne dépasseront pas 14 à 15°C sur les reliefs, 18 à 19°C partout ailleurs. Seul le tournaisis pourrait atteindre les 20°C. Nous sommes dans des valeurs bien trop fraîches pour la saison.

La nuit prochaine, et déjà ce soir le ciel se dégagera, le vent va diminuer et les températures vont littéralement plonger. On attend des minima de 6 à 10°C.

Indice électricité : Il sera excellent au littoral, très bon sur le centre et bon sans plus sur le sud-est du pays. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.