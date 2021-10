© Meteonews Dans la foulée de ce beau week-end d’arrière-saison, nous débuterons cette semaine par du temps sec ce lundi. Le ciel est bien resté dégagé et mis à part quelques bancs de brume ou de brouillard très localisés, on devrait assez vite retrouver un temps ensoleillé avec tout au plus des voiles nuageux d’altitude. IL fait frais ce matin et on note des petites gelées aux endroits habituellement exposés du sud et de l’est du pays.

© Meteonews Temps sec, impression lumineuse sous un ciel un peu laiteux, le programme météo restera calme ce lundi. Le vent de sud restera faible et les températures maximales seront agréables pour la saison : 14 à 17°C. En toute fin de journée, le ciel se couvrira davantage par le littoral avec déjà quelques gouttes peu avant 20h au littoral.

Ce soir et la nuit prochaine, les nuages reviennent en force et une zone de pluie va donc traverser le pays d’ouest en est. Le vent de sud deviendra modéré et les températures seront nettement moins fraîches que ce matin. On attend 11 à 14°C.

Retour de la pluie et du vent demain

Fin de semaine venteuse et plus fraîche

Demain mardi, journée en deux temps : en matinée, encore pas mal d’averses et de pluie qui s’évacuent assez rapidement vers l’est du pays. Mais l’après-midi, il fera à nouveau sec avec le progressif retour de belles et larges éclaircies. Paradoxalement, il fera encore un peu plus venteux mais aussi nettement plus doux qu’aujourd’hui avec des maxima très très agréables pour la saison : 16 à 20°C. Mercredi, le début de journée sera ponctué par quelques averses, elles deviendront un peu plus fréquentes l’après-midi avec des rafales de 60 à 70 km/h. Malgré cette météo fort chahutée, les maxima restent comprises entre 16 et 20°C. C’est dans la nuit de mercredi à jeudi que le coup de vent deviendrait tempêtueux avec des rafales qui approcher les 100 km/h très localement. La journée de jeudi sera très automnale : venteuse, pluvieuse et plus fraîche : rafales de 70 km/h, 10 litres d’eau par m² et des maxima de 10 à 14°C.