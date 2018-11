Météo de ce lundi : encore de la pluie

L'épisode pluvieux du week-end n'est pas encore terminé avec ce matin une nouvelle zone de pluie qui traverse le pays du sud vers le nord. Dès la matinée, le temps deviendra temporairement plus sec au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Sur le centre et l'ouest du pays, il pleuvra encore assez abondamment. L'après-midi, la situation évoluera peu, encore de bonnes pluies sur une moitié nord et ouest et des averses moins intenses ailleurs. Malgré ce temps pluvieux et venteux, il fera très doux pour la saison avec des maxima de 12° sur l'ouest, 14 à 15° en Ardenne et même localement 17° sur Virton et Liège. A noter un vent de sud-ouest dont les rafales pourraient approcher 50 km/h en fin de journée.

La nuit prochaine

les pluies diminuent et la perturbation repart vers l'est, on attend des minima de 6 à 9°.