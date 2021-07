Météo de ce Lundi : encore beaucoup d'averses

Ce matin, les averses sont encore d’actualité, et c’est une semaine encore fort mitigée qui nous attend. Dès ce matin, nous avons une nouvelle zone de pluie qui arrive de France et qui devrait nous arroser une bonne partie de la journée. Cela donnera 3 à 5 litres de pluie par m² sur l’ouest et le centre et entre 5 et 10 litres par m² sur le sud-est. Le ciel sera couvert ou très nuageux le matin, ensuite, en cours d’après-midi, quelques éclaircies sépareront des averses, ce sera un ciel plus changeant. Dans ces conditions, les températures ne grimperont guère, on attend 17 à 18°C sur le relief ardennais, 19°C sur le littoral et de 20 à 21°C partout ailleurs. Le vent de sud-ouest sera par moment modéré mais sans plus, rafales de 30 à 40 km/h.

La nuit prochaine, quelques averses résiduelles seront encore possibles mais on retrouvera un temps un peu plus sec en fin de nuit. Les minima resteront compris entre 13 et 17°C.